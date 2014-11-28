Две точки по продаже фруктов и овощей снесены в Петербурге

На Комендантском проспекте и улице Латышских Стрелков в Петербурге снесли две незаконных точки по продаже фруктов и овощей. Об этом сообщили в городском комитете по контролю за имуществом 15 июля.
Мероприятие провело ведомство совместно с ЦПЭИГИ. Магазины работали без договоров аренды и нужных документов. ККИ направлял уведомления о необходимости добровольного освобождения участков, однако владельцы их проигнорировали.
Пресечение незаконной торговли – это не просто борьба с нарушителями, а забота о комфорте и безопасности всех жителей. Мы продолжим наводить порядок в городе.
Пресс-служба ККИ Петербурга
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге снесли 10 незаконных силомеров возле метро и в парках.
Видео: пресс-служба ККИ Петербурга
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