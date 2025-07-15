В Транспортном переулке паркинг обрушился на автосервис

В результате происшествия никто не пострадал.

Следователями проводится проверка по факту обрушения паркинга на автосервис в Транспортном переулке. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу.

По предварительным данным, 15 июля при проведении работ по сносу паркинга его стена упала на автосервис. Никто не пострадал.

Проверка организована по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных и иных работ). На месте происшествия работает следственная группа.

Ранее мы сообщили о том, что две точки по продаже фруктов и овощей снесены в Петербурге. Магазины работали без договоров аренды и нужных документов.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу