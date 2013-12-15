В Петербурге возобновилось строительство станции метро «Брестская» и депо «Красносельское»

Специалисты готовят площадку под важную инженерную конструкцию — выездную рампу для поездов.

В Красносельском районе Санкт-Петербурга возобновлены подготовительные мероприятия по строительству станции метрополитена "Брестская", которая войдёт в состав Красносельско-Калининской линии. Специалисты приступили к расчистке территории на участке, где будет располагаться будущая инфраструктура.

Согласно информации, опубликованной в телеграм-канале "Подземник", работы выполняются в районе пересечения улицы "Маршала Казакова" и "Брестского бульвара". В настоящее время проводится демонтаж объектов, ранее используемых как автомастерские, находящихся на месте планируемого электродепо "Тяговая часть номер восемь Красносельское".

Данный участок имеет ключевое значение, так как здесь запланировано сооружение специальной рампы — инженерного перехода, по которому поезда метрополитена будут подниматься из подземных тоннелей на поверхность, соединяясь с наземной частью депо.

Проект предусматривает строительство станции метро "Брестская", организацию полного комплекса объектов электродепо и развитие третьего этапа Красносельско-Калининской линии. Согласно визуализации, созданной проектным институтом "Метрогипротранс", будущий наземный павильон станции будет выполнен в современном архитектурном стиле.

Ранее в Петербурге снесли 10 незаконных силомеров возле метро и в парках.

Фото: телеграм-канал "Подземник"