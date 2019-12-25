Летящий на МКС на съемки фильма космонавт Шкаплеров пожаловался на правки в сценарии

Запуск ракеты состоялся на Байконуре 5 октября в 11:55 по московскому времени.

Космонавт Антон Шкаплеров, который вошел в актерский состав художественного фильма "Вызов", пожаловался на постоянные правки в сценарии. Об этом пишет РИА Новости.

Он заявил, что ему как непрофессиональному актеру все это очень осложняет работу. Но все же Шкаплеров уверен, что у него все получится.

Запуск ракеты состоялся на Байконуре 5 октября в 11:55 по московскому времени. Главную роль в фильме "Вызов" исполнит Юлия Пересильд. Режиссером стал Клим Шипенко. Сюжет картины до сих пор держится в секрете. Инсайдеры утверждают, что в космос отправится врач, чтобы спасти космонавта, которого не могут вернуть на Землю.

Ранее Боярская пожелала удачи вылетающим в космос Шипенко и Пересильд.

Фото: Instagram / anton_astrey