Экипаж корабля "Союз МС-29" перешел на борт МКС

"Роскосмос" поделился в соцсетях кадрами с орбитальной станции.

Космонавты государственной корпорации "Роскосмос" Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт NASA Анил Менон перешли с корабля "Союз МС-29" на борт Международной космической станции (МКС). Такие данные приведены в официальной трансляции оператора. В сообщении агентства в Telegram-канале сообщалось о том, что люки были открыты и экипаж новой миссии вступил на борт. На станции новичков встретили космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев, Андрей Федяев, а также астронавты NASA Кристофер Уильямс, Джессика Меир, Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Софи Адено.

Российская ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым космическим кораблем стартовала с территории космодрома Байконур в 17:48 часов вечера по московскому времени. Корабль пристыковался к орбитальной станции в 20:53 вечера по Москве. В состав экипажа вошли отечественные космонавты от "Роскосмоса" Петр Дубров (командир экипажа), Анна Кикина, а также астронавт американского Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Анил Менон. Ожидаемая продолжительность данной миссии составляет 261 сутки. Специалисты добавили на МКС полезный груз в виде научной аппаратуры. Большая часть оборудования предназначена для проведения медико-биологических и биотехнологических исследований. Экипаж проведет порядка 40 космических экспериментов и целевых работ. Среди новых мероприятий указаны "Газоанализатор-ФС" и "Теледроид". Первый эксперимент позволит человечеству в будущем создать полностью автоматическую систему контроля атмосферы в пилотируемых аппаратах при полетах в дальний космос. В ходе целевой работы "Теледроид" космонавты отработают действия с отечественным антропоморфным роботом.

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Фото и видео: Telegram / Роскосмос