Роскосмос показал движение мощного циклона из Калининграда в Москву

Фотографии сделаны с орбиты высотой более 35 тыс. километров.

Штормовой циклон надвигается на столичный регион, который накануне обрушился на Калининградскую область. Спутниковое фото атмосферного фронта опубликовал Роскосмос в своем Telegram-канале.

В госкорпорации отметили, что снимок сделали с высоты более 35 тыс. километров спутниками "Электро-Л" и "Арктика-М". Он запечатлел движение циклона, который успел добраться до Москвы.

В Калининградской области этот циклон вызвал самый мощный шторм за последние полвека. На береговой зоне города Зеленоградска поднявшиеся волны смыли в море пляжные кафе. Ряд населенных пунктов оказался обесточен.

Синоптики предупредили, что в предстоящие выходные в столице ожидаются сильные осадки, на изменение погодных условий повлиял образовавшийся над центральной частью России суперциклон.

Ранее мы сообщали, что Роскосмос опубликовал уникальное фото нашей планеты в честь Дня Земли.

Фото: Роскосмос