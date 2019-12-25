Роскосмос опубликовал уникальное фото планеты в честь Дня Земли 

Впервые этот праздник прошел в 1970 году в США.

В "Роскосмосе" опубликовали фотографию со спутника, на которой видно нашу планету. Кадр появился в телеграм-канале корпорации к международному празднику – Дню Земли.

Известно, что фото сделали с помощью российского геостационарного гидрометеорологического спутника "Электро‑Л" №5. Аппарат предназначен для оперативного мониторинга погоды, анализа атмосферы и поверхности Земли. Он находится на орбите высотой более 35 тыс. км.

Отметим, что 22 апреля миллионы людей по всему миру отмечают День Земли – это праздник, который посвящен защите планеты. Его главная цель – привлечь внимание к экологическим проблемам: загрязнению воздуха и воды, вырубке лесов, изменению климата и сокращению биоразнообразия. В этот день проходят субботники, акции по высадке деревьев и экологические флешмобы.

