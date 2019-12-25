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Боярская пожелала удачи вылетающим в космос Шипенко и Пересильд
Сегодня, 9:33
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Боярская пожелала удачи вылетающим в космос Шипенко и Пересильд

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На МКС будут снимать фильм "Вызов".

Актриса театра и кино Елизавета Боярская прокомментировала новость об отлете Юлии Пересильд и Клима Шипенко в космос. Она пожелала удачи своим коллегам, заявив, что "сердце выскакивает" из груди.

Вообще ни о чем другом невозможно сегодня думать и сердце выскакивает! С Богом!

Написала Боярская в Instagram

Актриса также назвала Пересильд "смелой, прекрасной и удивительной".

Напомним, 4 октября Роскосмос утвердил первый в мире киноэкипаж для полета на МКС. В космосе будут вестись съемки фильма "Вызов". Группа в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова проведет на космической станции около десяти дней. Старт на Байконуре состоится 5 октября в 11:55 по московскому времени.

Ранее мы писали, что киноэкипаж отправился под песню "Трава у дома" на космодром.

Фото: Instagram / lizavetabo

Теги: елизавета боярская, мкс
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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