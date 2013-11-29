"Киноэкипаж" отправился под песню "Трава у дома" на космодром

Пересильд, Шипенко и Шкаплеров сели в автобусы у гостиницы "Космонавт".

Летящие во вторник на МКС Юлия Пересильд, Клим Шипенко и Антон Шкаплеров вышли из гостиницы "Космонавт" на Байконуре. Оттуда они направились в специальные автобусы. Сегодня у звезд российского кино намечен старт ракеты, которая доставит экипаж до Международной космической станции. Кроме основного состава картины "Вызов", которая будет сниматься в космосе, также задействованы и дублеры. Известно, что артисты, космонавт и режиссер вышли под композицию "Трава у дома".

"Киноэкипаж" к гостинице прибыли проводить семьи героев. В частности, замечен режиссер Алексей Учитель и дети Юлии Пересильд. Перед посадкой в автобус Клим Шипенко продемонстрировал собравшимся сценарий фильма.

Это сценарий фильма, который мы там будем снимать. Мы не забыли. Это важно. Клим Шипенко, режиссер

Напомним, что киноэкипаж попадет на 254-ю площадку космодрома. После этого они наденут космические скафандры. Будет проведена проверка герметичности костюмов. Далее генеральный директор "Роскосмоса" получил сигнал о готовности полета.

На Первом покажут, как шла подготовка к съемкам фильма "Вызов" на МКС.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости