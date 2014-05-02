На Первом покажут, как шла подготовка к съемкам фильма "Вызов" на МКС

Реалити-шоу будет выходить каждое воскресенье.

Первый канал покажет все этапы подготовки к съемкам фильма "Вызов", которые пройдут на МКС. Премьера документального реалити-шоу состоится в сентябре, новые серии будут выходить каждое воскресенье.

Зрители увидят, как проходил кастинг по выбору актрисы на главную роль, а также как шла подготовка Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко к полету в космос. Кроме того, Первый канал покажет уникальную технику "Роскосмоса", созданную именно для фильма.

В драме "Вызов" пойдет рассказ о девушке, которая за месяц должна подготовиться к полету в космос, чтобы решить сложную научную задачу. Съемки фильма на МКС начнутся в октябре.

Ранее режиссер Клим Шипенко рассказал о съемках фильма "Вызов" в космосе.

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