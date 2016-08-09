Режиссер Клим Шипенко рассказал о съемках фильма "Вызов" в космосе

Планируется, что съемки пройдут на МКС.

Режиссер художественного фильма в космосе "Вызов" Клим Шипенко заявил, что в космосе планируется снять максимально возможное количество сцен. Сейчас запланировано 35-40 минут съемок на МКС.

Так, в фильме могут сняться Владимир Машков, Татьяна Догилева и Сергей Бурунов.

Где-то 35-40 минут съемок в космосе. Сделаю так, чтобы максимальное количество космоса было снято в космосе, - сказал Шипенко на питчинге Фонда кино во вторник.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст отметил, что сейчас идет активная работа над сценарием. На июнь-октябрь 2022 года уже запланирован пост-продакшн. У Фонда кино создатели просят для съемок фильма 400 млн рублей. При этом у проекта есть и собственные средства.

Видео: Facebook/Пресс-цент ТАСС