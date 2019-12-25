Маск: пришла пора отправить МКС на пенсию и сосредоточиться на покорении Марса

Американец ответил на пост одного из пользователя соцсетей о необходимости колонизации в космосе.

Американский предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск призвал международное сообщество сосредоточиться на космических полетах на Марс. Соответствующее обращение иностранца было размещено на его странице в социальной сети X.

Пришло время отправить на пенсию МКС и сосредоточиться на Марсе. Илон Маск, миллиардер из США

Напомним, что в 2024 году миллиардер заявил, что для колонизации красной планеты потребуется не менее одного миллиона человек и несколько миллионов тонн грузов, которые туда можно будет доставить за следующие 20 лет. А 17 марта 2025 года Илон Маск указал общественности, что человек может впервые ступить на Марс уже в ближайшие пять или семь лет. По его мнению, ключевым вопросом при колонизации объекта станет технологическое развитие Земли. Предприниматель уверен, что людям не удастся "закрепиться" на Марсе в том случае, если они не смогут поддерживать на красной планете свою жизнь и развиваться независимо от родной земли. Руководители Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) говорили публично о том, что в ближайшие пять лет человечеству не удастся организовать полет на Марс, который смогли бы пережить астронавты.

Маск заявил, что Трамп фигурирует в документах по делу Эпштейна.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / @elonmusk