Рубио заявил главам МИД "евротройки" о приоритете переговоров по Украине

В Госдепе сообщили о телефонном разговоре с европейским политическими лидерами.

Государственный секретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с министрами иностранных дел Великобритании, Германии и Франции подчеркнул информацию о том, что для американского президента-республканца Дональда Трампа и вашингтонской администрации приоритетно завершить украинский конфликт путем мирных переговоров. Соответствующее заявление сделали сотрудники внешнеполитической службы США на официальном сайте.

По противостоянию России и Украины секретарь подчеркнул, что приоритетом президента Трампа остается завершение войны за счет надежного урегулирования путем переговоров. сообщение Госдепа США

В Госдепе добавили, что Марко Рубио с главами МИД "евротройки" обсудили содействие стабильности на Ближнем Востоке и предотвращение получения иранским руководством ядерного оружия.

Лавров и Рубио кратко пообщались "на ногах" в Куала-Лумпуре.

Фото: YouTube / U.S. Department of State

