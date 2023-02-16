Цены на элитные коттеджи и квартиры в Петербурге достигли паритета

В условиях ограниченного предложения и удорожания строительства покупатели всё чаще рассматривают загородные участки и коттеджи как престижную альтернативу городскому жилью.

Средняя стоимость элитных коттеджей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области достигла 113 млн рублей, практически сравнявшись с ценой элитных квартир на первичном рынке (114 млн рублей). Рост цен составил 9% и 20% соответственно. При этом площадь коттеджа в среднем втрое превышает городскую — 403 против 126 м². Стоимость сотки земли в элитных посёлках увеличилась на 45%, до 2 млн рублей.

На фоне ограниченного нового предложения сохраняется интерес к участкам — их доля в структуре рынка составляет 61%. Основной спрос сосредоточен в Курортном, Петродворцовом, Пушкинском районах, а также во Всеволожском и Выборгском районах Ленобласти. Привлекательность обеспечивают развитая инфраструктура, близость к воде и возможность реализации индивидуального проекта. Об этом сообщает Деловой Петербург.

Несмотря на рост популярности загородной жизни, массового перехода на формат постоянного проживания за городом не происходит. По мнению экспертов, элитные квартиры сохраняют востребованность как основной тип жилья. Драйверами роста остаются дефицит предложения, рост цен на землю и смена покупательских предпочтений.

Ранее сообщалось, что Таиланд возглавил рейтинг стран, где россияне покупают жилье.

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