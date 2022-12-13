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Средняя стоимость элитных коттеджей выросла до 89 млн в Петербурге и области
Сегодня, 21:16
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Средняя стоимость элитных коттеджей выросла до 89 млн в Петербурге и области

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Сделки с загородными коттеджами в основном заключались в ценовом диапазоне 50-80 миллионов рублей.

В Петербурге и области загородная элитная недвижимость подорожала на 16%, до 89,3 миллиона рублей. Об этом 16 февраля сообщили аналитики компании NF Group.

На первичном рынке наблюдается спад, реализовали 43 лота – на 48% меньше по сравнению с 2021 годом. На вторичном рынке Количество лотов свыше 50 миллионов рублей увеличилось на 49% до 712 единиц.

Сделки с загородными коттеджами в основном заключались в ценовом диапазоне 50-80 миллионов рублей.

Ранее аренда жилья в Петербурге подешевела на 10%. В среднем, в январе 2023 года, месячная аренда квартиры в Петербурге стоит 27 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv
 

Теги: коттеджи, недвижимость
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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