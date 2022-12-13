Аренда жилья в Петербурге подешевела на 10%

В среднем, в январе 2023 года, месячная аренда квартиры в Петербурге стоит 27 тысяч рублей.

В Петербурге за год стоимость аренды жилья снизилась в среднем на 10%. Тенденция коснулась всех секторов рынка, но заметнее всего она в эконом-сегменте, рассказали в пресс-службе сервиса "Авито.Недвижимость".

В среднем, в январе 2023 года, месячная аренда квартиры в Петербурге стоит 27 тысяч рублей. В январе 2022 года, она стоила 30 тысяч рублей в месяц.

Сейчас квартира-студия обойдется в 22 тысячи рублей в месяц, однушка стоит 25 тысяч, двушка – 36 тысяч рублей. За "трешку" придется отдать около 50 тысяч рублей в месяц.

Что касается Ленинградской области, то тут съемное жилье подешевело на 4,8%.

Фото: pxhere.com