Спрос на готовые коттеджи в Петербурге и Ленобласти вырос на 40%

На строительство домов спрос вырос на 18%.

По итогам января в этом году спрос на строительство частных домов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области вырос на 17,79% относительно результата за декабрь прошлого года. Об этом сообщили эксперты DSK Group company.

В Петербурге спрос на строительство в черте города вырос на 16%, а в Ленобласти – на 25%. Вместе с тем сегменте покупки готовых коттеджей в двух регионах зафиксирован значительный рост.

В Северной столице спрос на готовые дома в январе оказался на 33% выше, чем в декабре прошлого года. В Ленобласти рост оказался ещё более значительным – 46%.

Генеральный директор компании Евгений Кецман предположил, что рост цен на стройматериалы пугает потенциальных покупателей или тех, кто планировал построить дом. Поэтому и вырос спрос на уже готовый дом. Еще одной причиной может быть появление ипотечных программ на частные дома.

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