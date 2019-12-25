В Петербурге пройдут бесплатные концерты от солистов Мариинки и Михайловского театра с 16 июля

С середины июля жители и гости города смогут бесплатно посетить концерты классической и современной музыки в парках и скверах четырёх районов.

С 16 июля по 29 августа 2025 года в Санкт-Петербурге пройдёт шестнадцатый ежегодный фестиваль "Культура рядом – 2025" (0+), целью которого является приближение классического искусства к широкой аудитории. Как информирует издание "Петербургский дневник", все концерты будут открыты для свободного посещения.

Фестиваль реализуется при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и ориентирован на популяризацию академической и современной музыкальной культуры. Участие в проекте примут ведущие исполнители Мариинского и Михайловского театров, а также известные музыкальные коллективы, в том числе ансамбль "Созвездие", Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга и "Gabbiano Orchestra" под управлением дирижёра Ларисы Габитовой. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Программа охватывает широкий спектр жанров — от оперетты и произведений "Петра Ильича Чайковского" до "джазовых композиций" и музыки барокко. Отдельное внимание будет уделено творчеству "Александра Глазунова" и "Анатолия Лядова" в честь памятных дат.

Музыкальные вечера будут проходить на открытых площадках: в Яблоневом саду, Румянцевском саду, на площади Искусств и в парке Победы.

Фото: freepik