Врач – реаниматолог напомнил петербуржцам о правилах поведения в жару

Жаркая погода даже здоровому человеку может доставить немало хлопот, особенно учитывая влажный климат Петербурга, который переносится труднее, чем высокие температуры в сухом климате Центральной Азии

Вячеслав Афончиков, заместитель директора Института скорой помощи имени И.И. Джанелидзе по анестезиологии и реанимации, напомнил жителям Петербурга о мерах предосторожности в жаркую погоду. Жаркая погода даже здоровому человеку может доставить немало хлопот, особенно учитывая влажный климат Петербурга, который переносится труднее, чем высокие температуры в сухом климате Центральной Азии. Чтобы избежать негативных последствий жары, важно соблюдать несколько простых рекомендаций, пишет "Петербургский дневник".

Важно выбирать свободную одежду светлого цвета, защищающую тело от воздействия ультрафиолетовых лучей и предотвращающую перегревание. Рекомендуется избегать тёмных оттенков, поскольку чёрная ткань поглощает солнечное излучение сильнее, вызывая дополнительный нагрев организма.

Обратите внимание на традиционную одежду арабов в пустынях Ближнего Востока: длинные рукава и светлые тона помогают минимизировать воздействие солнца, подчёркивает Вячеслав Афончиков.

Натуральные ткани обеспечивают дополнительную защиту, позволяя коже дышать и отводить избыточное тепло.

В жару нежелательно ускорять темп ходьбы или физической активности. Лучше двигаться спокойно и не напрягаться физически.

Спортивные занятия в знойную погоду лучше ограничить плаванием, так как вода способствует эффективному охлаждению тела и предотвращает перегрев.

Необходимо регулярно пополнять запасы жидкости, особенно в жаркий день, рекомендует врач.

Особенно важно пить достаточное количество воды людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесшим инсульты или инфаркты. Важно помнить, что чрезмерная потеря влаги организмом повышает риск образования тромбов.

Оптимальным выбором будет минеральная вода средней степени минерализации, которая помогает восстановить баланс солей, потерянных с потом. Перегрев может привести к тепловому удару. Основные симптомы: слабость, головокружение, головная боль, тошнота и учащённый пульс.

Носите с собой бутылочку холодной воды или спрей, чтобы освежить кожу лица и головы.Используйте простой метод охлаждения: распылите воду на лицо и шею, а затем позвольте свежему воздуху просушивать влагу. Если состояние ухудшилось, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Эти советы помогут вам сохранить хорошее самочувствие и насладиться тёплым временем года без риска для здоровья.

Фото: Piter.TV