Ракета с Юлией Пересильд и Климом Шипенко стартовала с космодрома "Байконур"

Актриса и режиссер проведут на МКС 12 съемочных дней.

Трансляция ведется на официальном аккаунте Первого канала и в NASA. Старт ракеты был запланирован на 11:55 по местному времени (московскому). Члены фильма "Вызов" вместе с режиссером Климом Шипенко отправились при помощи пилотируемого космического корабля "Союз МС-19" к орбите Земли. Они проведут 12 дней на Международной космической станции.

От РФ запуск ракеты комментирует телеведущий Владимир Познер, а также космонавт-испытатель Александр Мисуркин. Они напомнили, что в состав команды вошли актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Их сопровождает профессионал Антон Шкаплеров. После съемок картины команда отправится домой, а космонавт останется на МКС еще на полгода.

"Киноэкипаж" отправился под песню "Трава у дома" на космодром.

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