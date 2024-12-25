Двухтысячная ракета Р-7 со спутником ДЗЗ стартовала с Байконура

Запуск признан успешным.

Российская ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Ресурс-П" под пятым номером стартовала с территории космодрома "Байконур", расположенного в Казахстане. Известно, что запуск был объявлен в 10:45 утра по московскому времени. Примерно через девять с половиной минут аппарат отделится от третьей ступени ракеты, после чего будет выведен на рабочую орбиту земли.

Напомним, что данный запуск стал двухтысячным для семейства ракет Р-7, выполняющих пуски с 15 мая 1957 года. Благодаря этим ракетам-носителям совершены все пилотируемые и значительная часть непилотируемых запусков в истории космонавтики нашей страны. Спутники из серии "Ресурс-П" используются для дистанционного зондирования планеты, а также регионального и локального мониторинга ее поверхности. Устройства отличаются сверхвысоким пространственным разрешением. Дополнительно аппараты оснащены RPC-полиномом. Речь идет об особом инструменте, необходимом для повышения точности и ускорения процесса обработки данных. Также они обладают возможностью стереоскопической съемки для формирования трехмерных моделей поверхности Земли.

Перед Роскосмосом стоит задача перейти к серийному изготовлению спутников.

Фото и видео: Telegram / Роскосмос