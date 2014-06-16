Перед Роскосмосом стоит задача перейти к серийному изготовлению спутников

Юрий Борисов напомнил о неконкурентноспособности России в определенной сфере производства.

Задача перехода к серийному производству отечественных спутников стоит перед государственной корпорацией "Роскосмос", так как актуальные темпы выпуска устройств данного назначения у нашей страны значительно ниже, чем у мировых держав. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал руководитель компании Юрий Борисов. Чиновник добавил, что конвейерное производство потребует внедрения стандартизации и унификации технических решений, а также снижения номенклатуры по элементной базе и разработки стандартного набора приборов. В США, согласно оценкам экспертов, производственные мощности позволяют создавать около трех тысяч космических аппаратов ежегодно, а в Китае созданы шесть производств, которые сегодня в состоянии производить около 1 200-1 500 аппаратов за аналогичный период времени. При этом Россия может создавать только 40 спутников, что является неконкурентноспособным показателем на мировой арене.

Стоит просто грандиозная задача - перевернуть ситуацию, перейти к новой индустриальной модели, позволяющей производить серийно то необходимое количество спутников, которое, собственно, нужно стране для предоставления тех услуг. Юрий Борисов, глава "Роскосмоса"

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