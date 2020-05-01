"Роскосмос" синхронизировал с NASA сроки завершения МКС

Юрий Борисов указал на работу по запуску отечественной орбитальной станции.

Государственная корпорация "Роскосмос" договорилась с NASA (Американским агентством по исследованию космического пространства и аэронавтике) о предполагаемых сроках завершения работы Международной космической станции (МКС). Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал руководитель компании Юрий Борисов. Чиновник уточнил, что наша страна планирует начать совершать пилотируемые полеты на новую отечественную орбитальную станции примерно в тоже время, когда выйдет из участия в международном проекте.

Чтобы не иметь перерывов в пилотируемой программе, мы синхронизировали предполагаемые сроки завершения МКС, которые мы обсуждаем с нашими американскими коллегами. Юрий Борисов, глава "Роскосмоса"

Юрий Борисов добавил, что в 2027 "Роскосмос" выводит на околоземную орбиту первый, научно-экспериментальный модуль, после чего отправит шлюзовой, стыковочный, базовый модули. Процесс, завершающий формирование станции, произойдет на рубеже 2032 и 2033 годов. Первые пилотируемые полеты на РОС должны начаться с 2028 года.

Путин предложил Борисову обсудить подготовку к новой миссии на МКС.

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