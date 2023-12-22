Путин предложил Борисову обсудить подготовку к новой миссии на МКС

По словам главы "Роскосмоса", подготовка перешла в финальную стадию.

Президент России Владимир Путин предложил главе "Роскосмоса" Юрию Борисову обсудить подготовку к новой миссии на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства провел рабочую встречу с Борисовым. Он поинтересовался, как идет работа по подготовке к новой миссии на МКС. По словам Борисова, подготовка перешла в финальную стадию. Глава "Роскосмоса" уточнил, что сейчас завершаются все комплексные испытания по подготовке экипажа. Борисов подчеркнул, что 21 марта космический корабль "Союз-25" доставит космонавтов на МКС.

Ранее Путин рассказал, что его полет на Ту-160М был незапланированным.

Видео: kremlin.ru