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Путин предложил Борисову обсудить подготовку к новой миссии на МКС

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По словам главы "Роскосмоса", подготовка перешла в финальную стадию.

Президент России Владимир Путин предложил главе "Роскосмоса" Юрию Борисову обсудить подготовку к новой миссии на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства провел рабочую встречу с Борисовым. Он поинтересовался, как идет работа по подготовке к новой миссии на МКС. По словам Борисова, подготовка перешла в финальную стадию. Глава "Роскосмоса" уточнил, что сейчас завершаются все комплексные испытания по подготовке экипажа. Борисов подчеркнул, что 21 марта космический корабль "Союз-25" доставит космонавтов на МКС.

Ранее Путин рассказал, что его полет на Ту-160М был незапланированным.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, президент россии, роскосмос, юрий борисов
Категории: Лента новостей, Новости России,

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