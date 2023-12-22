Путин рассказал, что его полет на Ту-160М был незапланированным

Глава РФ вспомнил, что от полета его отговаривал Сергей Шойгу.

Российский президент Владимир Путин рассказал, что его полет на отечественном стратегическом ракетоносце Ту-160М в городе Казани был незапланированным. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего рабочего визита с Краснодарское высшее военное авиационное училище. В общении с курсантами-девушками политик отметил, что министр по обороне Сергей Шойгу отговаривал лидера страны от того, чтобы он оказался в кабине пилота воздушного судна, так как самолет еще не принят на вооружение. Однако когда делегация осмотрела предприятие, то командир борта уведомил президента о том, что команда готова, а поэтому гость сможет спустя два часа лететь в Ту-160М.

Последний полет - он и не планировался. потому что министр говорит: "Нельзя вам летать, потому что мы еще не приняли эту машину". Промышленность говорит: "А мы еще не сдали". Владимир Путин, президент РФ

Владимир путин пояснил, что протокольные мероприятия позволили ему совершить полет лишь на следующий день.

Путин посетил Краснодарское высшее военное авиационное училище.

Фото и видео: Kremlin.ru