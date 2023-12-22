Путин посетил Краснодарское высшее военное авиационное училище

Глава РФ прибыл с рабочим визитом в регион.

Российский президент Владимир Путин приехал в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова. Там он в преддверии 8 марта пообщался с сотрудниками и курсантами-девушками. Он отметил, что представительницы прекрасного пола обучаются в учреждении с 2017 года.

Известно, что российские училище в Краснодаре ведет свою историю с августа 1938 года. В этом году в городе Чита была сформирована 30-й военная школа пилотов. В октябре 1939-го школа была перебазирована в Батайск Ростовской области. В предвоенный и военный периоды учреждение подготовило порядка четырех тысяч летчиков-истребителей. Экипажами было совершено почти 207 тысяч боевых вылетов. В 1960 году учебное заведение было передислоцировано на территорию Краснодара. В новейшей истории среди выпускников училища значатся девять Героев страны. Шестеро награждены за результаты в специальной военной операции. В текущий момент данное училище готовит летный состав по пяти военным специальностям для оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и морской авиации в интересах министерства по обороне и федеральных органов исполнительной власти, иностранных государств.

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Фото и видео: Kremlin.ru