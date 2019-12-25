Грабитель с ножом устроил охоту на женщин под Краснодаром

Одну из жертв мужчина пытался изнасиловать на остановке.

В Краснодарском крае мужчину подозревают в нападении с ножом на женщин. Злоумышленника помогли поймать жители станицы Елизаветинская, сообщил Telegram-канал 112.

По данным издания, один из случаев нападения произошел 8 октября рядом с автобусной остановкой в СНТ "Автомобилист-2". Мужчина затащил девушку в кусты, попытался ее изнасиловать и ранил ей ножом руку.

Кроме того, этот же человек числился в розыске по делу о насильственном грабеже в СНТ "Горизонт", где было совершено еще одно нападение. Мужчина нанёс 33-летней женщине телесные повреждения и похитил 40 тысяч рублей. У подозреваемого есть судимость за кражи и грабеж.

Местные жители с лопатами и дубинами помогли силовикам поймать предполагаемого преступника. Мужчина числился в розыске.

Ранее мы сообщали, что в Невском районе задержали мужчину, который домогался на улице до нескольких женщин.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)