Задержан мужчина, который домогался до нескольких женщин в Невском районе

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ.

В Петербурге возбуждено уголовное дело после совершения преступления против половой свободы женщины в Невском районе по ч. 1 ст. 132 УК РФ, рассказали в ГСУ СК РФ по городу 4 февраля.

Следствие установило, что накануне вечером мужчина напал на местную жительницу на Архивной улице и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

В настоящее время была допрошена одна потерпевшая. В СМИ сообщается о том, что их несколько. По информации "Фонтанки", злоумышленник задержан.

Происшествием заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Председатель СК РФ Бастрыкин А. И. поручил и. о. руководителя ГСУ СК РФ по городу Петербургу Парастаевой М. Г. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Пресс-служба СК РФ

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