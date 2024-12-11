Мигранту, который домогался до женщин на Архивной улице, предъявили обвинение

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

Мигранту предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера по ч. 1 ст. 132 УК РФ, рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Была установлена причастность к совершению преступления гражданина Средней Азии, который вечером 3 февраля напал на женщину на Архивной улице, нарушив ее право на половую свободу.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, проводятся следственные действия, направленные на установление всех потерпевших и обстоятельств произошедшего. Напомним, предварительно, злоумышленник напал еще на нескольких женщин.

Ранее на Piter.TV: петербуржца, отбывающего наказание, обвинили в хулиганстве и изнасиловании 30-летней давности.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу