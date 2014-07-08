  1. Главная
Мужчину из Лодейного Поля подозревают в изнасиловании двух племянниц сожительницы
Мужчину из Лодейного Поля подозревают в изнасиловании двух племянниц сожительницы

Из квартиры фигуранта изъяли СD-диски, флешки и жесткие диски.

Полицейские задержали подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении детей. Мужчине вменяют ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия). 

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, с 2023 года 47-летний злоумышленник проживал с женщиной в Лодейном Поле. В течение 2 лет он совершал противоправные действия по отношению к ее племянницам 2008 и 2016 годов рождения. Из квартиры фигуранта изъяли СD-диски, флешки и жесткие диски, которые содержат сведения, имеющие доказательственное значение. 

Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается. 

Ранее на Piter.TV: причастных к изнасилованию женщины на стройке в Петербурге задержали в Тамбовской области. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: лодейное поле, насильственные действия сексуального характера, развратные действия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

