Мужчину из Лодейного Поля подозревают в изнасиловании двух племянниц сожительницы

Полицейские задержали подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении детей. Мужчине вменяют ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, с 2023 года 47-летний злоумышленник проживал с женщиной в Лодейном Поле. В течение 2 лет он совершал противоправные действия по отношению к ее племянницам 2008 и 2016 годов рождения. Из квартиры фигуранта изъяли СD-диски, флешки и жесткие диски, которые содержат сведения, имеющие доказательственное значение.

Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти