Причастных к изнасилованию женщины на стройке в Петербурге задержали в Тамбовской области

Полиция задержала в Тамбовской области причастных к изнасилованию женщины на стройке в Петербурге. Сейчас фигурантов доставляют в Северную столицу.

Утром 13 октября правоохранителям поступили сведения о нападении на Октябрьской набережной на 38-летнюю жительницу Перми. Находясь в состоянии опьянения, она познакомилась с двумя мужчинами, которые пригласили ее в свой вагончик на стройплощадке. Там случилось изнасилование. Было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 131 УК РФ.

Накануне на 343-м километре трассы "Каспий" остановили автомобиль Lada, в его салоне находились злоумышленники. Ими оказались уроженцы Дагестана в возрасте 40 и 57 лет.

Фото: Piter.TV