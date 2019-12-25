  1. Главная
Причастных к изнасилованию женщины на стройке в Петербурге задержали в Тамбовской области
Сегодня, 10:57
Преступниками оказались уроженцы Дагестана в возрасте 40 и 57 лет.

Полиция задержала в Тамбовской области причастных к изнасилованию женщины на стройке в Петербурге. Сейчас фигурантов доставляют в Северную столицу. 

Утром 13 октября правоохранителям поступили сведения о нападении на Октябрьской набережной на 38-летнюю жительницу Перми. Находясь в состоянии опьянения, она познакомилась с двумя мужчинами, которые пригласили ее в свой вагончик на стройплощадке. Там случилось изнасилование. Было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 131 УК РФ. 

Накануне на 343-м километре трассы "Каспий" остановили автомобиль Lada, в его салоне находились злоумышленники. Ими оказались уроженцы Дагестана в возрасте 40 и 57 лет. 

Ранее на Piter.TV: задержан подозреваемый в изнасиловании прохожей на пустыре в Приморском районе. 

Фото: Piter.TV 

