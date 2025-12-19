В ХМАО передано в суд дело об изнасиловании и убийстве несовершеннолетней

Подозреваемого оперативники нашли в Первоуральске.

На территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югре завершено расследование уголовного дела об убийстве несовершеннолетней, совершенном в 2011 году. Соответствующими данными с журналистами поделились представители Следственного комитета России по российскому региону. Известно, что подозрение пало на 39-летнего местного жителя. Сейчас мужчина обвиняется по пунктам "в, к" части 2 статьи 105 УК РФ, пункту "б" части 4 статьи 131 и пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ. Речь идет об убийстве малолетнего ребенка, совершенном с целью скрыть другое преступление, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Известно, что в период с 2022 по 2025 год в ходе планомерной работы по расследованию преступлений прошлых лет, проводимой следователями и криминалистами во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска ,на причастность к убийству был дополнительно проверен широкий круг лиц. В результате удалось установить личность подозреваемого, который ранее скрылся от правосудия. В результате мужчине было заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений. Злоумышленника объявили в международный розыск. В октябре 2025 года фигуранта расследования удалось задержать в Первоуральске Свердловской области. Затем его доставили в ХМАО, где заключили под стражу. В текущий момент материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что 30 апреля 2011 года тело 12-летней погибшей было обнаружено на дне водосточного коллектора в микрорайоне "Восточный" города Нягани с признаками насильственной смерти.

Житель Ленобласти вынес рубли и доллары из квартиры на Сенной.

Фото и видео: Telegram / Следком