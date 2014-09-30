Задержан подозреваемый в изнасиловании прохожей на пустыре в Приморском районе

Злоумышленник работает водителем автобуса.

Полицейские задержали жителя Приморского района, которого подозревают в изнасиловании прохожей. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ.

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 4 октября к правоохранителям обратилась 28-летняя девушка. Как сообщила заявительница, на пустыре возле дома по Парашютной улице на нее напал незнакомец и попытался изнасиловать.

Накануне на Приморском шоссе по подозрению в совершении преступления поймали 43-летнего мужчину. Он работает водителем автобуса.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти