Сегодня, 9:59
Задержан подозреваемый в изнасиловании прохожей на пустыре в Приморском районе

Злоумышленник работает водителем автобуса.

Полицейские задержали жителя Приморского района, которого подозревают в изнасиловании прохожей. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ. 

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 4 октября к правоохранителям обратилась 28-летняя девушка. Как сообщила заявительница, на пустыре возле дома по Парашютной улице на нее напал незнакомец и попытался изнасиловать. 

Накануне на Приморском шоссе по подозрению в совершении преступления поймали 43-летнего мужчину. Он работает водителем автобуса. 

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина силой пытался затащить в машину девочку в Лодейном Поле. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

