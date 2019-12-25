Мужчина силой пытался затащить в машину девочку в Лодейном Поле

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

Полицейские задержали подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней в Лодейном Поле. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям 24 сентября обратилась женщина с информацией о том, что неизвестный злоумышленник на перекрестке Октябрьского проспекта и Лесной улицы пытался затащить в автомобиль ее 16-летнюю дочь.

Преступником оказался 37-летний мужчина, его оперативно доставили в отдел для разбирательства. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

Фото: Piter.TV