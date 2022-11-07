  1. Главная
В Петербурге мужчину приговорили к 4 годам колонии за изнасилование девушки в туалете кафе
В Петербурге мужчину приговорили к 4 годам колонии за изнасилование девушки в туалете кафе

Также взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевшей в размере 400 тысяч рублей.

Во Фрунзенском районе суд огласил приговор в отношении мужчины, который был признан виновным в изнасиловании девушки. Об этом сообщили в ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.

Следствием и судом установлено, что ночью 14 ноября 2024 года фигурант, высказывая угрозы, изнасиловал девушку в туалете кафе во Фрунзенском районе.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевшей в размере 400 тысяч рублей.

В июле был задержан рецидивист по подозрению в изнасиловании 15-летней девочки в лесополосе на юге Петербурга.

