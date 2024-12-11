Петербуржца, отбывающего наказание, обвинили в хулиганстве и изнасиловании 30-летней давности

В ходе допроса он полностью признал свою вину.

Петербуржцу предъявили обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности и хулиганства, совершенных в 1993 году. Подробности о преступлениях прошлых лет рассказали в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Петербуржцу предъявлено обвинение в совершении преступлений по ч. 3 ст. 117 (изнасилование несовершеннолетней, совершенное группой лиц), ч. 2 ст. 206 (хулиганство) УК РСФСР.

По версии следствия, 11 декабря 1993 года подозреваемый совместно с тремя подельниками (уголовное дело в их отношении расследовалось в отдельном производстве), находясь в состоянии алкогольного опьянения у кафе на Выборгском шоссе, беспричинно напали на ранее незнакомого им мужчину и избили его.

Также в ночь с 11 на 12 декабря 1993 года подозоеваемый, находясь со своими подельниками в квартире дома на проспекте Культуры, ударил по голове несовершеннолетнюю, после чего изнасиловал её.

Сейчас фигурант отбывает наказание по другим преступлениям. Ему 30 января предъявлено обвинение, в ходе допроса он полностью признал свою вину.

Тем временем в Ленобласти 16-летний подросток подозревается в изнасиловании двоюродной сестры.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу