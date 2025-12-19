В Невском районе Петербурга достроили детский сад с бассейном и собственным огородом

Детский сад примет малышей от 1,5 до 7 лет.

В Невском районе завершено строительство нового детского сада в жилом комплексе Pulse Premier. Дошкольное учреждение на улице Архивной, дом 8, рассчитано на 240 детей и уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию. Объект построен за счёт средств инвестора – компании Setl Group – рассказал портал "Строительный Петербург".

Детский сад примет малышей от 1,5 до 7 лет. В трёхэтажном здании созданы условия для всестороннего развития детей. Здесь оборудованы просторные группы, кабинеты для кружков и дополнительных занятий, музыкальный и спортивный залы, медицинский блок и пищеблок. Для занятий плаванием предусмотрен отдельный бассейн.

Прилегающая территория полностью приспособлена для активного отдыха на свежем воздухе. Для воспитанников разных возрастов обустроены десять игровых площадок, а также две зоны для занятий физкультурой. Необычной деталью стал небольшой огород: дети смогут ухаживать за растениями и знакомиться с основами экологии в игровой форме.

Этот детский сад стал уже вторым в составе жилого комплекса Pulse Premier. Ранее в квартале были открыты школа на 1550 мест, ещё один детский сад и поликлиника. Такой подход позволяет жителям нового района получать образовательные и медицинские услуги в шаговой доступности. В перспективе здесь появится и третий детский сад — его строительство уже продолжается.

За качеством и сроками возведения объекта следили специалисты СПб ГБУ "Управление строительными проектами", подведомственного Комитету по строительству города.

Фото: портал "Строительный Петербург"