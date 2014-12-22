Новая школа на 1550 учеников достроилась в ЖК Pulse Premier

Школа оснащена просторными учебными кабинетами, научными лабораториями и мастерскими.

В Невском районе Петербурга на Ультрамариновой улице завершилось строительство современной четырехэтажной школы. Новое образовательное учреждение, возведенное компанией Setl Group, примет учащихся с 1 по 11 класс. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Школа оснащена просторными учебными кабинетами, научными лабораториями и мастерскими. Для занятий спортом предусмотрены два бассейна и три спортивных зала. В здании также разместилась вместительная столовая, медицинские кабинеты и современная библиотека с медиатекой.

Территорию вокруг школы благоустроили: высадили десятки деревьев и кустарников, оборудовали спортивные площадки для игры в футбол, волейбол и баскетбол, проложили беговые дорожки. Для младших школьников создали специальные игровые зоны.

В жилом комплексе Pulse Premier уже работает детский сад с бассейном на 190 мест. В этом году застройщик планирует сдать второй детский сад на 240 мест с собственным огородом для занятий с детьми.

В Приморском районе Петербурга открывается новая школа на 1100 учеников.

Фото: Setl Group