В Приморском районе Петербурга открывается новая школа на 1100 учеников

Общая площадь здания — более 24,6 тыс. кв. м.

В жилом комплексе "Ариосто" на проспекте Авиаконструкторов завершено строительство современной школы. Здание рассчитано на 1100 учащихся и готово принять первых школьников уже в сентябре этого года. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Проект реализован компанией "Арсенал-Каменка" в рамках соглашения с городом. Новая школа станет частью Лицея информационных технологий Приморского района.

Общая площадь здания — более 24,6 тыс. кв. м. Внутри обустроены учебные кабинеты, актовый зал, три спортзала, кабинеты для занятий музыкой, дизайном, хореографией и радиоэлектроникой. В спортивной зоне расположены два бассейна: один для занятий плаванием, другой — для оздоровительной физкультуры. Также предусмотрены кабинеты психолога и логопеда.

Школа уже получила разрешение на ввод в эксплуатацию. За качеством работ следили специалисты городского учреждения "Управление строительными проектами".

Фото: портал "Строительный Петербург"