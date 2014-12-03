  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Приморском районе Петербурга открывается новая школа на 1100 учеников
Сегодня, 15:50
138
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Приморском районе Петербурга открывается новая школа на 1100 учеников

0 0

Общая площадь здания — более 24,6 тыс. кв. м.

В жилом комплексе "Ариосто" на проспекте Авиаконструкторов завершено строительство современной школы. Здание рассчитано на 1100 учащихся и готово принять первых школьников уже в сентябре этого года. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург"

Проект реализован компанией "Арсенал-Каменка" в рамках соглашения с городом. Новая школа станет частью Лицея информационных технологий Приморского района.

Общая площадь здания — более 24,6 тыс. кв. м. Внутри обустроены учебные кабинеты, актовый зал, три спортзала, кабинеты для занятий музыкой, дизайном, хореографией и радиоэлектроникой. В спортивной зоне расположены два бассейна: один для занятий плаванием, другой — для оздоровительной физкультуры. Также предусмотрены кабинеты психолога и логопеда.

Школа уже получила разрешение на ввод в эксплуатацию. За качеством работ следили специалисты городского учреждения "Управление строительными проектами".

Фото: портал "Строительный Петербург"

Теги: проспект авиаконструкторов, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии