В Петербурге задержан домогавшийся 13-летней девочки в метро

Полиция задержала подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении 13-летней девочки в вагоне метрополитена. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 15 ноября к правоохранителям Центрального района обратилась женщина. По словам заявительницы, в вагоне электропоезда, ехавшего от "Маяковской" до "Площади Восстания", неизвестный совершил в отношении ее дочери противоправные действия. Злоумышленником оказался 35-летний подсобный рабочий одного из маркетплейсов, его поймали 19 ноября.

Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти