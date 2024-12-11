В Петербурге детского тренера подозревают в педофилии

По данным МВД, он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летнего мальчика, ученика 6 класса.

Петербургские полицейские задержали детского тренера по подозрению в противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего.

По данным МВД, 3 февраля у дома 13 корпус 2 по проспекту Косыгина полицейские задержали 36-летнего тренера по плаванию и футболу одной из средних школ Красносельского района.

Мужчина подозревается в том, что 30 сентября 2024 года, находясь в салоне автомобиля, припаркованного у дома 27 по Таллинскому шоссе в Ломоносовском районе Ленобласти, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летнего мальчика, ученика 6 класса.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ.

Устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности задержанного.

Ещё один петербуржец 7 лет проведет в колонии за домогательства к детям.

Фото и видео: МВД по СПб и ЛО