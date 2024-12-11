Петербуржец 7 лет проведет в колонии за домогательства к детям

Мужчина вину не признал.

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении мужчины, который проявлял нездоровый интерес к двум детям. О вынесенном приговоре сообщила объединённая пресс-служба городских судов Петербурга.

На скамье подсудимых оказался Д.. Процесс проходил в закрытом режиме. Мужчина вину не признал. Однако суд квалифицировал действия петербуржца по статьям "Насильственные действия сексуального характера" и "Развратные действия" в отношении двоих несовершеннолетних, не достигших 14 лет.

Мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также суд удовлетворил иски о компенсации морального вреда на сумму 200 тысяч рублей (в пользу каждой потерпевшей по 100 тысяч рублей).

Фото: Piter.tv