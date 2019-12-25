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На Архивной улице горело неэксплуатируемое здание
Сегодня, 16:45
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На Архивной улице горело неэксплуатируемое здание

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В результате случившегося никто не пострадал.

Сегодня, 9 июля, в Невском районе произошел пожар. На Архивной улице в доме 11, корпус 1, загорелась обстановка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

В  неэксплуатируемом здании происходило горение на площади 20 "квадратов".  Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:59. Бороться с огнем прибыли две пожарные машины и 10 спасателей. В 16:17 пожар ликвидирован.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что началась прокурорская проверка  после неудачного прыжка с парашютом в районе аэродрома Горская.

Фото: Piter.tv

Теги: архивная улица, мчс, пожар в неэксплуатируемом здании
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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