На Архивной улице горело неэксплуатируемое здание

В результате случившегося никто не пострадал.

Сегодня, 9 июля, в Невском районе произошел пожар. На Архивной улице в доме 11, корпус 1, загорелась обстановка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

В неэксплуатируемом здании происходило горение на площади 20 "квадратов". Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:59. Бороться с огнем прибыли две пожарные машины и 10 спасателей. В 16:17 пожар ликвидирован.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv