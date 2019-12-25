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Прокурорская проверка начата после неудачного прыжка с парашютом в районе аэродрома Горская
Сегодня, 16:31
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Прокурорская проверка начата после неудачного прыжка с парашютом в районе аэродрома Горская

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После приземления мужчина получил травмы и был доставлен в больницу. 

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту ЧП на аэродроме в Санкт-Петербурге. После прыжка с парашютом мужчина оказался в больнице.

По предварительным данным, петербуржец в интернете купил сертификат на прыжок с парашютом. Он воспользовался данной услугой 8 июля в районе аэродрома Горская. После приземления мужчина получил травмы и был доставлен в больницу. 

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, соблюдение безопасности при оказании услуг по организации и выполнению прыжков с парашютом, при наличии оснований примет меры.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Теги: прокуратура, прыжок с парашютом
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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