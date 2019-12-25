Прокурорская проверка начата после неудачного прыжка с парашютом в районе аэродрома Горская

После приземления мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту ЧП на аэродроме в Санкт-Петербурге. После прыжка с парашютом мужчина оказался в больнице.

По предварительным данным, петербуржец в интернете купил сертификат на прыжок с парашютом. Он воспользовался данной услугой 8 июля в районе аэродрома Горская. После приземления мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, соблюдение безопасности при оказании услуг по организации и выполнению прыжков с парашютом, при наличии оснований примет меры.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура