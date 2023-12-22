Глава государства отметил ключевую роль женщин в семье и сохранении традиций.

Президент России Владимир Путин поздравил женщин с наступающим 8 Марта. Об этом он заявил в видеообращении ко Всероссийскому женскому форуму.

Глава государства отметил ключевую роль женщин в семье и сохранении традиций. Он также подчеркнул вклад женщин в развитие страны, назвав их главным центром притяжения.

Вы создаете здесь атмосферу любви, понимания и заботы. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что у России больше друзей, чем врагов.

Видео: kremlin.ru