Президент России Владимир Путин поздравил женщин с наступающим 8 Марта. Об этом он заявил в видеообращении ко Всероссийскому женскому форуму.
Глава государства отметил ключевую роль женщин в семье и сохранении традиций. Он также подчеркнул вклад женщин в развитие страны, назвав их главным центром притяжения.
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Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин заявил, что у России больше друзей, чем врагов.
Видео: kremlin.ru
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