  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:24
116
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин поздравил женщин с наступающим 8 Марта

0 0

Глава государства отметил ключевую роль женщин в семье и сохранении традиций.

Президент России Владимир Путин поздравил женщин с наступающим 8 Марта. Об этом он заявил в видеообращении ко Всероссийскому женскому форуму.

Глава государства отметил ключевую роль женщин в семье и сохранении традиций. Он также подчеркнул вклад женщин в развитие страны, назвав их главным центром притяжения.

Вы создаете здесь атмосферу любви, понимания и заботы.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что у России больше друзей, чем врагов.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, международный женский день, поздравление, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии