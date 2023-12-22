Путин: у России больше друзей, чем врагов

Глава государства отметил, что быть другом и врагом России "одинаково почетно".

У России больше друзей, чем врагов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Глава государства отметил, что быть другом и врагом России "одинаково почетно". При этом президент отметил, что угрозы в адрес Москвы не являются пустыми, и власти должны это иметь в виду. Собянин, в свою очередь, заявил о хорошем росте в столице по всем показателям вопреки санкциям в сфере фармацевтики, автомобилестроения и микроэлектроники.

Москву нельзя отнести просто к одному из регионов, это столица. Здесь центр и науки, и образования, и промышленности. Поэтому все это очень взаимосвязано со всей экономикой России. Владимир Путин, президент РФ

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Видео: kremlin.ru