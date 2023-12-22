Президент России Владимир Путин пообщается с участниками Всемирного фестиваля молодежи, который проходит с 1-го по 7 марта в Сочи. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Глава государства посетит фестиваль и проведет встречу с его участниками. Кроме того, президент продолжит серию региональных поездок. Также Путин поздравит женщин с Международным женским днем.
Ранее мы сообщали, что Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы.
Фото: kremlin.ru
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