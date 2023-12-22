Кроме того, президент продолжит серию региональных поездок.

Президент России Владимир Путин пообщается с участниками Всемирного фестиваля молодежи, который проходит с 1-го по 7 марта в Сочи. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Глава государства посетит фестиваль и проведет встречу с его участниками. Кроме того, президент продолжит серию региональных поездок. Также Путин поздравит женщин с Международным женским днем.

Ранее мы сообщали, что Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы.

Фото: kremlin.ru