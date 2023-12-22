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Президент подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы
Сегодня, 17:43
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Президент подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы

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Военные сборы находящихся в запасе ВС РФ — ежегодное плановое мероприятие по совершенствованию боевой подготовке граждан.

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан России, пребывающих в запасе, на военные сборы. Об этом сообщили в ТАСС. Документ опубликован на  официальном портале правовых актов. 

Призывать в 2024 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооружённых силах, войсках нацгвардии, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности.

Указ президента РФ Владимира Путина

Правительство и региональные власти должны проконтролировать проведение мероприятий, связанных с призывом жителей страны на военные сборы. Документ вступает в силу со дня опубликования.

Ранее мы писали, что  участники СВО смогут получить ипотеку по льготной ставке в два процента.

Фото: Piter.tv

 

Теги: военные сборы, путин, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб,

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