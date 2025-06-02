Путин назвал Байконур символом стратегического партнерства с Казахстаном

Президент РФ Владимир Путин назвал космодром Байконур символом стратегического партнерства с Казахстаном. Об этом он заявил в видеообращении по случаю 70-летию появления космодрома.
По словам главы государства, на примере Байконура видно, как сотрудничество служит интересам двух стран. Он отметил, что вклад одного из крупнейший космодромов мира в международный научно-технический прогресс невозможно переоценить.
Потенциал этого многофункционального комплекса, на котором трудятся около семи тысяч сотрудников, активно задействован в космических программах России, участников Содружества Независимых Государств, многих других стран.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин рассказал о развитии интеграционных процессов в ЕАЭС.
Видео: kremlin.ru
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