Путин назвал Байконур символом стратегического партнерства с Казахстаном

По его словам, на примере космодрома видно, как сотрудничество служит интересам двух стран.

Президент РФ Владимир Путин назвал космодром Байконур символом стратегического партнерства с Казахстаном. Об этом он заявил в видеообращении по случаю 70-летию появления космодрома.

По словам главы государства, на примере Байконура видно, как сотрудничество служит интересам двух стран. Он отметил, что вклад одного из крупнейший космодромов мира в международный научно-технический прогресс невозможно переоценить.

Потенциал этого многофункционального комплекса, на котором трудятся около семи тысяч сотрудников, активно задействован в космических программах России, участников Содружества Независимых Государств, многих других стран. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин рассказал о развитии интеграционных процессов в ЕАЭС.

Видео: kremlin.ru