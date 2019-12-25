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Путин рассказал о развитии интеграционных процессов в ЕАЭС
Сегодня, 9:32
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Путин рассказал о развитии интеграционных процессов в ЕАЭС

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По словам президента, интеграционные процессы в рамках ЕАЭС развиваются весьма динамично и плодотворно.

Президент РФ Владимир Путин рассказал о развитии интеграционных процессов в ЕАЭС. Об этом он заявил в поздравлении лидерам стран союза, опубликованном на сайте Кремля.

По словам главы государства, интеграционные процессы в рамках ЕАЭС развиваются весьма динамично и плодотворно. Он обратил внимание на общий рынок, который обеспечивает свободу перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Также Путин заявил, что осуществляется гармонизация национальных систем правового регулирования в важнейших сферах

Ранее мы сообщали, что Путин проводит встречу с лидером Йемена.

Фото: kremlin.ru

Теги: владимир путин, еаэс, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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